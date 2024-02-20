Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


20 Şubat 2024 22:52
il dışı sağlık raporu
daha önce il dışından rapor aldım mesai günü idare istirahat raporu iznine çevirdi.rapor bittikten sonra ise başladım ancak daha sonra hakkımda soruşturma açıldı. ne yapmam gerekiyor

Sevdim-Seni
Daire Başkanı
20 Şubat 2024 23:33

Neyi ne yapman gerekiyor? Bi daha almaman gerekiyor

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