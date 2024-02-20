Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


20 Şubat 2024 22:58
Sözleşmeliden Sözleşmeliye Geçiş

Merhaba arkadaşlar Üniversitede düz Destek Personeli bölümü yok olarak atandım ama 1 ay geçmeden istifa ettim.İstifa edeli 6 ay oldu.Şuan Aile Bakanlığı Destek Personeli ( Kadın ) Yaşlı Bakım alıyor.Bu şekilde ünvan değişikliği oluyor mu.Aile Bakanlığında Hasta ve Yaşlı Bakım SGK kodu 5321.03 kodlu.Atandigim kurumun SGK hizmet kodu ise 9112.01 . Bakanlığı aradığımda sıkıntı olmaz dediler ama yinede de fikrinizi almak istedim


hezargol
Aday Memur
20 Şubat 2024 23:55
Ünvan değişikliği ile atama sadece kendi mezun olduğunuz diploma unvanına geçerseniz olur. Aksi durumda 1 yıl bekleme cezası var.

demiralpsuna2
21 Şubat 2024 00:01

Atanacağım bölüm kendi bölümüm Hocam yani mezun olduğum okulun bölümü

hezargol, 56 dk. önce
Ünvan değişikliği ile atama sadece kendi mezun olduğunuz diploma unvanına geçerseniz olur. Aksi durumda 1 yıl bekleme cezası var.

hezargol
Aday Memur
21 Şubat 2024 00:10
Büyük ihtimalle sorun yaşamazsınız. 1 yıl beklemeye takılmadan atanabilecek unvanların listesi vardı orada yine kontrol ediniz
demiralpsuna2, 50 dk. önce

Atanacağım bölüm kendi bölümüm Hocam yani mezun olduğum okulun bölümü


demiralpsuna2
21 Şubat 2024 00:14

O nerde Hocam bilginiz var mı

hezargol, 41 dk. önce
Büyük ihtimalle sorun yaşamazsınız. 1 yıl beklemeye takılmadan atanabilecek unvanların listesi vardı orada yine kontrol ediniz

ebubekirasb
Aday Memur
21 Şubat 2024 00:23
destek personelinden destek personeline geçiş yapamazsınız. Destek personelinden, evde bakım teknikerliği vb. geçebilirsiniz. Safari'ye *Sözleşmeli Personel Yönetmeliği ve Esasları* yazınca çıkan yerde tablo 4'te yazıyor bölümler.
demiralpsuna2, 50 dk. önce

Atanacağım bölüm kendi bölümüm Hocam yani mezun olduğum okulun bölümü


hezargol
Aday Memur
21 Şubat 2024 00:24
Şoförlük, temizlik, basit bakım, ısıtma gibi hizmetleri yerine getirmek üzere en az ortaöğretim kurumlarından mezun olmak.
demiralpsuna2, 37 dk. önce

O nerde Hocam bilginiz var mı


hezargol
Aday Memur
21 Şubat 2024 00:26
4 sayılı cetvel diye aratın google da
hezargol, 27 dk. önce
Şoförlük, temizlik, basit bakım, ısıtma gibi hizmetleri yerine getirmek üzere en az ortaöğretim kurumlarından mezun olmak.

demiralpsuna2
21 Şubat 2024 00:32

Nasıl yani

hezargol, 27 dk. önce
Şoförlük, temizlik, basit bakım, ısıtma gibi hizmetleri yerine getirmek üzere en az ortaöğretim kurumlarından mezun olmak.

hezargol
Aday Memur
21 Şubat 2024 00:43
he siz yaşlı bakım demişsiniz. diğer sağlık personeli olarak mı geçiyor acaba sizin.
demiralpsuna2, 19 dk. önce

Nasıl yani

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