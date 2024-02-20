Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


20 Şubat 2024 23:11
Fakülte/Yüksekokul sekreterliğinde muvafakat

Merhaba,

Bi üniversitede bil. İşletmeni olarak 14 yıl görev yaptıktan sonra babamın sağlık sebebiyle başka bir üniversiteye aynı kadroya naklen atandım. 4 ay sonra çalıştığım eski üniversiteden fakülte sekreterliği teklifi geldi. 1 ay içinde muvafakat isteyecekler inşallah. Ama buradaki üniversite muvafakat vermeyecek gibi. Emsal karar aradım bulamadım. Yükselmemi engelleyebilirler mi, mahkemeyi kaybetme ihtimalim var mı, bilgisi olan yazabilir mi lütfen, iyi akşamlar.

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