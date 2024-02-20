Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


20 Şubat 2024 23:58
Eş atamam oldu yeni yerim geçici yazıyor ne zaman kalıcı olacak ?

İstanbuldan bursaya atanmıştım bursada 5 aydır çalışıyorum geçici görev yeri olarak bursa yazıyor asaleten atama kalıcı atamam nasıl olacak ? Atamada hiç meyil izni falan kullanmadım

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