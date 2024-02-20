Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


20 Şubat 2024 23:58
Eş durumundan geçici görev ile atandım ne zaman naklen atanacağım

İstanbuldan bursaya atanmıştım bursada 5 aydır çalışıyorum geçici görev yeri olarak bursa yazıyor asaleten atama kalıcı atamam nasıl olacak ? Atamada hiç meyil izni falan kullanmadım


Turk Kahvesi
Aday Memur
21 Şubat 2024 09:08

11 ay dolunca tekrar dilekçe yazak asaleten olmadı ya da uzatılması diye.


Turk Kahvesi
Aday Memur
21 Şubat 2024 09:14

Türkçe katliamı yapmışım. Düzelterek tekrar yazıyorum.

"11 ay dolunca tekrar dilekçe yaz asaleten atamamın yapılması ya da geçici görev süremin uzatılması diye."

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