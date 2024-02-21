KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410E.Kayı Han


21 Şubat 2024 00:15
2024 Pomem ilanı ?

Herkese hayırlı geceler.Kısmetse 2024 önlisans kpss'ye gireceğim.Acaba bu seneki POMEM ilanı KPSS den öncemi , sonramı gelir.Eğer KPSS den önce gelirse , diğer ilan için ne kadar süre beklemem gerekiyor tahmini olarak.

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