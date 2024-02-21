Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


21 Şubat 2024 00:23
Torpil, adam kayırma

Torpil yapanın , yaptıranın, adam kayıranın iki yakası bir araya gelmesin, sürüm sürüm sürünsün , Allah mutluluk yaşatmasın , ulan ne şerefsiz millet olduk ya, yolda para bulup sahibine versen ne adamlar var helal olsun parayı sahibine verdi diye haber oluyor, zaten sahibine verecek bir de yesin mi yani buna bile hayret eder olduk, hırsız ve namuzsuz bir toplum olduk Alkah bizi mahvedecek


Nalbant1
Memur
21 Şubat 2024 00:26
tayine gider adam araya koyar, ceza yememek için adam araya koyar, yahu çalıştığım yerde bir siyasiye ceza yazdım vallahi billahi cezayı bana odeteceklerdi, sen öde dediler, ödemedim tabiki, ama bozulduk toplum olarak çok bozulduk

Kısa hayat
Aday Memur
21 Şubat 2024 04:18
nasılsan öyle yönetilirsin. Buraya yazanların siniride kesin tanıdığı olmamasıdır
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