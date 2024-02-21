Torpil, adam kayırma

tayine gider adam araya koyar, ceza yememek için adam araya koyar, yahu çalıştığım yerde bir siyasiye ceza yazdım vallahi billahi cezayı bana odeteceklerdi, sen öde dediler, ödemedim tabiki, ama bozulduk toplum olarak çok bozulduk

tayine gider adam araya koyar, ceza yememek için adam araya koyar, yahu çalıştığım yerde bir siyasiye ceza yazdım vallahi billahi cezayı bana odeteceklerdi, sen öde dediler, ödemedim tabiki, ama bozulduk toplum olarak çok bozulduk