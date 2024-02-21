Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


21 Şubat 2024 00:23
torpil, adam kayıtma
Torpil yapanın , yaptıranın, adam kayıranın iki yakası bir araya gelmesin, sürüm sürüm sürünsün , Allah mutluluk yaşatmasın , ulan ne şerefsiz millet olduk ya, yolda para bulup sahibine versen ne adamlar var helal olsun parayı sahibine verdi diye haber oluyor, zaten sahibine verecek bir de yesin mi yani buna bile hayret eder olduk, hırsız ve namuzsuz bir toplum olduk Alkah bizi mahvedecek

Nalbant1
Memur
21 Şubat 2024 00:26
tayine gider adam araya koyar, ceza yememek için adam araya koyar, yahu çalıştığım yerde bir siyasiye ceza yazdım vallahi billahi cezayı bana odeteceklerdi, sen öde dediler, ödemedim tabiki, ama bozulduk toplum olarak çok bozulduk
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

2024 Şubat ayı mazaret ataması27 Aralık'ta açığa alınan memurlarMart ayında ekstra zamİdare mahkemesi iade kararı2. şark muafiyetiTaltif herkese verilecekmiş2. şark süreleriİzmir'i neden önermiyorlar?Emniyet iade olanlar bilgi paylaşımıEgm Fetö idari soruşturma

Sözlük

mars 1 beyaz adam 4 dünya ahiret acımsın 1 söylem 1 bile isteye radara yakalanmak 3 nilüfer 2 Apple Vision Pro 1 vermicem vermicem benim değil mi vermicem 1 saçları ağarmak 1 timur 1

Son Haberler

Aynı maaşı alan memur ve işçinin prime esas kazancı neden farklıdır?21 Şubat 2024'ten önemli gündem başlıklarıKaldırımda yürüyenlere çarpan sürücü tutuklandıAşırı hız nedeniyle yoldan çıkan otomobil ağaca çarptı: 3 kişi öldüİsrail özel kuvvetleri, Cenin Mülteci Kampı'nda 3 Filistinliyi öldürdü

Editörün Seçimi

2024 Şubat maaşlarımızı yazalımMEB GYS TercihMüdür yıllık iznini geri çevirebilir mi?%2 Sendikal Baraj İptali Sonrası Toplu Sözlesme ÜcretiEğitimdeki En Büyük Sıkıntı Nedir?Okul süresi 200 gün mü olacak?Seçim görevi2008 sonrası memur olanları bekleyen büyük tehlike!Eşimin takılarıyla ev aldık şimdi boşanıyoruz takılarını tekrar isteyebilir mi?Karakol, Ekipler ve Çevik Kuvvete taltif yatacak mı?