torpil, adam kayıtma

Torpil yapanın , yaptıranın, adam kayıranın iki yakası bir araya gelmesin, sürüm sürüm sürünsün , Allah mutluluk yaşatmasın , ulan ne şerefsiz millet olduk ya, yolda para bulup sahibine versen ne adamlar var helal olsun parayı sahibine verdi diye haber oluyor, zaten sahibine verecek bir de yesin mi yani buna bile hayret eder olduk, hırsız ve namuzsuz bir toplum olduk Alkah bizi mahvedecek

Torpil yapanın , yaptıranın, adam kayıranın iki yakası bir araya gelmesin, sürüm sürüm sürünsün , Allah mutluluk yaşatmasın , ulan ne şerefsiz millet olduk ya, yolda para bulup sahibine versen ne adamlar var helal olsun parayı sahibine verdi diye haber oluyor, zaten sahibine verecek bir de yesin mi yani buna bile hayret eder olduk, hırsız ve namuzsuz bir toplum olduk Alkah bizi mahvedecek