Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


21 Şubat 2024 01:19
becaiş
şartlarda aynı hizmet bölgesi gerekiyor diyor tam olarak ne demek oluyor ben 1. bölgede iken 5. bölgeye becaiş yapamazmıyım

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