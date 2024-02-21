KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


21 Şubat 2024 01:51
Dış kaynak astsubay düz taban derecesi

Tüm sağlık aşamaları tamam fakat düz tabanlık var bende dereceler ise 13 ve 11 olarak çıktı daha doktora gidemedim heyet günü verdiler sizce red alır mıyım

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