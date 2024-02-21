Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


21 Şubat 2024 03:24
Ünvan Değişikliği oluyor mu?

Herkese Merhaba arkadaşlar,Mevcut olarak istifa ettiğim Destek Personeli ünvanın kodu 9112.01 ve başka kurumunda alım yapacağı Destek Personeli ünvan kodu 5321.03 ikiside bir birinden farklı ünvan kodu.Bu şekilde ünvan değişikliği ile başlayış yapabilir miyim? 5321.03 kodlu ünvanda kendi diplomam ile başvuru yapacağım

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