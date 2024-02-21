Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


21 Şubat 2024 03:31
Meslek kariyeri nasıl olacak

lisans mezunu 1. senesini yeni doldurmuş 1. bölgede çalışan bir çevikçiyim sicilli abilerden beni ileride bekleyen hayatı(şarkta beni ne bekliyor) şubeleri vs. özetleyebilir misiniz aşağı yukarı aynıdır çoğu kişide diye düşünüyorum


Asteroskoni
Memur
21 Şubat 2024 06:50

5-6 sene Çevik'te çalışırsın dostum. Sonra kadroya çıkarırlar, sudan çıkmış balığa dönersin. Polis Merkezinde çalışırsan 2-3 senede işi öğrenirsin. Yazışma, mukayyitlik v.b. konularda kendini geliştirirsen Şubelere geçebilirsin. Yok ben nöbet tutarım, ekipte takılırım dersen iş genelde stabil gider. Tabi torpilin varsa işler değişir. :)


ColmanınBandanası
Aday Memur
21 Şubat 2024 08:39
pma iş öğrenir ancak şube falan hikaye eskidendi o işler
Asteroskoni, 2 saat önce

5-6 sene Çevik'te çalışırsın dostum. Sonra kadroya çıkarırlar, sudan çıkmış balığa dönersin. Polis Merkezinde çalışırsan 2-3 senede işi öğrenirsin. Yazışma, mukayyitlik v.b. konularda kendini geliştirirsen Şubelere geçebilirsin. Yok ben nöbet tutarım, ekipte takılırım dersen iş genelde stabil gider. Tabi torpilin varsa işler değişir. :)


Gydm
Müsteşar Yardımcısı
21 Şubat 2024 08:54
çok saçma kariyer yapmak falan ... böyle bir alan yok imkan yok .. kariyer ne demek.... mesla bilgisayarın B sinden anlamayan adam siber suçlarda ve bilgisayar ve muharebe tamirinde çalışıyorsa ortada bir kariyere göre atama göremiyorum. kendini geliştirip seni bulurlar değil senin kendini geliştirmeden bulman lazım TORPİLİ sonra yavaş yavaş öğrenirsin ... öğrendiğini öğretmezsin olur biter ... çok bir beklenti içinde ve şura buraya geçsem diye beklenti içinde olma sıfır beklentiyle öyle herele gürele devam işte ... gel git .... bilmemek en büyük avantaj salağa yatma güzel bir taktik bilmiyorum görmedim duymadım neee şiarın olmalı....
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