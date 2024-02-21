Meslek kariyeri nasıl olacak

çok saçma kariyer yapmak falan ... böyle bir alan yok imkan yok .. kariyer ne demek.... mesla bilgisayarın B sinden anlamayan adam siber suçlarda ve bilgisayar ve muharebe tamirinde çalışıyorsa ortada bir kariyere göre atama göremiyorum. kendini geliştirip seni bulurlar değil senin kendini geliştirmeden bulman lazım TORPİLİ sonra yavaş yavaş öğrenirsin ... öğrendiğini öğretmezsin olur biter ... çok bir beklenti içinde ve şura buraya geçsem diye beklenti içinde olma sıfır beklentiyle öyle herele gürele devam işte ... gel git .... bilmemek en büyük avantaj salağa yatma güzel bir taktik bilmiyorum görmedim duymadım neee şiarın olmalı....

çok saçma kariyer yapmak falan ... böyle bir alan yok imkan yok .. kariyer ne demek.... mesla bilgisayarın B sinden anlamayan adam siber suçlarda ve bilgisayar ve muharebe tamirinde çalışıyorsa ortada bir kariyere göre atama göremiyorum. kendini geliştirip seni bulurlar değil senin kendini geliştirmeden bulman lazım TORPİLİ sonra yavaş yavaş öğrenirsin ... öğrendiğini öğretmezsin olur biter ... çok bir beklenti içinde ve şura buraya geçsem diye beklenti içinde olma sıfır beklentiyle öyle herele gürele devam işte ... gel git .... bilmemek en büyük avantaj salağa yatma güzel bir taktik bilmiyorum görmedim duymadım neee şiarın olmalı....