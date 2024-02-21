Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


21 Şubat 2024 03:31
Meslekte beni neler bekliyor

lisans mezunu 1. senesini yeni doldurmuş 1. bölgede çalışan bir çevikçiyim sicilli abilerden beni ileride bekleyen hayatı(şarkta beni ne bekliyor) şubeleri vs. özetleyebilir misiniz aşağı yukarı aynıdır çoğu kişide diye düşünüyorum


Asteroskoni
Memur
21 Şubat 2024 06:50

5-6 sene Çevik'te çalışırsın dostum. Sonra kadroya çıkarırlar, sudan çıkmış balığa dönersin. Polis Merkezinde çalışırsan 2-3 senede işi öğrenirsin. Yazışma, mukayyitlik v.b. konularda kendini geliştirirsen Şubelere geçebilirsin. Yok ben nöbet tutarım, ekipte takılırım dersen iş genelde stabil gider. Tabi torpilin varsa işler değişir. :)


ColmanınBandanası
Aday Memur
21 Şubat 2024 08:39
pma iş öğrenir ancak şube falan hikaye eskidendi o işler
Asteroskoni, 5 saat önce

5-6 sene Çevik'te çalışırsın dostum. Sonra kadroya çıkarırlar, sudan çıkmış balığa dönersin. Polis Merkezinde çalışırsan 2-3 senede işi öğrenirsin. Yazışma, mukayyitlik v.b. konularda kendini geliştirirsen Şubelere geçebilirsin. Yok ben nöbet tutarım, ekipte takılırım dersen iş genelde stabil gider. Tabi torpilin varsa işler değişir. :)


Gydm
Müsteşar Yardımcısı
21 Şubat 2024 08:54
çok saçma kariyer yapmak falan ... böyle bir alan yok imkan yok .. kariyer ne demek.... mesla bilgisayarın B sinden anlamayan adam siber suçlarda ve bilgisayar ve muharebe tamirinde çalışıyorsa ortada bir kariyere göre atama göremiyorum. kendini geliştirip seni bulurlar değil senin kendini geliştirmeden bulman lazım TORPİLİ sonra yavaş yavaş öğrenirsin ... öğrendiğini öğretmezsin olur biter ... çok bir beklenti içinde ve şura buraya geçsem diye beklenti içinde olma sıfır beklentiyle öyle herele gürele devam işte ... gel git .... bilmemek en büyük avantaj salağa yatma güzel bir taktik bilmiyorum görmedim duymadım neee şiarın olmalı....

AsayişBüro
Aday Memur
21 Şubat 2024 10:14
ne kariyeri kardeşim. ayın 15 inde maaşın yatıyorsa, çalıştığın birimde (fark etmez) kafan rahatsa tamamdır. bu meslekten beklentin çok olmasın. az beklenti çok mutluluk.

shuparasutcu
Aday Memur
21 Şubat 2024 10:26
kariyer dediğim ceo ne zaman olurum diye sormuyorum meslek hayatı nasıl olur onu soruyorum yoksa 1 sene oldu az çok anladım neyin ne olduğunu. Ayrıca yazmayı unutmuşum bu meslek hayatı 0 torpille nasıl olur asıl merak ettiğim o. Memur akraba bile yok yekten geldim

Kurtarıcılar
Memur
21 Şubat 2024 10:55
Sağlığına dikkat et çünkü en büyük hazinen. Uyku, spor, arkadaşlık ilişkilerini düzene koy. Gerisi bir şekilde olur. Herşeyden önemlisi evli değilsen hayat arkadaşını iyi seçmeye çalış. Eğer çalışan biri ile evlaneceksen vardiyalı çalışmaması sizin için daha iyi olur. Mutlaka tasarruf ve yatırım yapmayı önemse, su akarken testiyi doldur. Ailen ile aranı hep iyi tutmaya çalış, çünkü başına bir şey geldiğinde ilk başucunda belirecekler onlar olur. Allah yardımcın olsun...
shuparasutcu, 1 saat önce
kariyer dediğim ceo ne zaman olurum diye sormuyorum meslek hayatı nasıl olur onu soruyorum yoksa 1 sene oldu az çok anladım neyin ne olduğunu. Ayrıca yazmayı unutmuşum bu meslek hayatı 0 torpille nasıl olur asıl merak ettiğim o. Memur akraba bile yok yekten geldim

shuparasutcu
Aday Memur
21 Şubat 2024 11:25
abi şu dediklerin zaten hayatın şifresi çok güzel özetlemişsin :D teşekkür ederim.
Kurtarıcılar, 46 dk. önce
Sağlığına dikkat et çünkü en büyük hazinen. Uyku, spor, arkadaşlık ilişkilerini düzene koy. Gerisi bir şekilde olur. Herşeyden önemlisi evli değilsen hayat arkadaşını iyi seçmeye çalış. Eğer çalışan biri ile evlaneceksen vardiyalı çalışmaması sizin için daha iyi olur. Mutlaka tasarruf ve yatırım yapmayı önemse, su akarken testiyi doldur. Ailen ile aranı hep iyi tutmaya çalış, çünkü başına bir şey geldiğinde ilk başucunda belirecekler onlar olur. Allah yardımcın olsun...

Rıfkıpolis
Aday Memur
21 Şubat 2024 11:28

Meslektaşımız herseyi güzelce açıklamış bunları uygula hayatında mesleğin de kafan hep rahat olur

Kurtarıcılar, 46 dk. önce
Sağlığına dikkat et çünkü en büyük hazinen. Uyku, spor, arkadaşlık ilişkilerini düzene koy. Gerisi bir şekilde olur. Herşeyden önemlisi evli değilsen hayat arkadaşını iyi seçmeye çalış. Eğer çalışan biri ile evlaneceksen vardiyalı çalışmaması sizin için daha iyi olur. Mutlaka tasarruf ve yatırım yapmayı önemse, su akarken testiyi doldur. Ailen ile aranı hep iyi tutmaya çalış, çünkü başına bir şey geldiğinde ilk başucunda belirecekler onlar olur. Allah yardımcın olsun...
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