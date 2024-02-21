Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


21 Şubat 2024 08:27
Dsi yedek listesi
Dsi 3. yedek listesi açıklayacak mı bir bilgisi olan var mı?

Çok Yazılan Konular

Sözleşmeliden Sözleşmeliye Geçiş4B li birisi 4B ye geçebilir mi4b den 4b ye geçiş 7433 Eş durumuEş durumu nedeniyle FesihYÖkten sağlık bakanlığına atanma hakkında.Yeni atanan memurGörevlendirmekadroludan sözleşmeliye geçiş 4 sorum var?ASHB 5 aydir beklemek 2022 4 atamasinda yerlesip

Sözlük

iteru 1 Çocuğa imdat ismi neden konulur 8 Sizin renginiz 5 mars 2 cemre 2 şinanari 2 beyaz adam 4 rüsum 2 eyvahlar olsun 2 bahar 3

Son Haberler

CHP Foça İlçe Başkanı ve yönetimi istifa ettiKırmızı bültenle aranan şüpheli İzmir'de tutuklandıBeylikdüzü'nde 3 yayaya çarpan sürücü tutuklandıGazze'de son durum: 29 bin 195 Filistinli katledildiBakan Fidan G-20 Dışişleri Bakanları Toplantısı için Brezilya'da

Editörün Seçimi

2024 Şubat maaşlarımızı yazalımMEB GYS TercihMüdür yıllık iznini geri çevirebilir mi?%2 Sendikal Baraj İptali Sonrası Toplu Sözlesme ÜcretiEğitimdeki en büyük sıkıntı nedir?Okul süresi 200 gün mü olacak?Seçim görevi2008 sonrası memur olanları bekleyen büyük tehlike!Eşimin takılarıyla ev aldık şimdi boşanıyoruz takılarını tekrar isteyebilir mi?Karakol, Ekipler ve Çevik Kuvvete taltif yatacak mı?