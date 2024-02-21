Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


21 Şubat 2024 08:52
(İşçilerin) 2024 Şubat Maaşlarını Yazar mısınız ?

Öncelikle işçi kardeşlerimi her yönüyle tebrik etmek istiyorum, hem kendileri hem de sendikaları istediği şekilde zam alabilme kapasitelerine sahip oldukları için. işçi kardeşlerimden ricam memurlarda olduğu gibi sizde bu ay itibarıyla (şubat ayından itibaren) maaşlarınızı her ay düzenli olarak yazar mısınız ?


Mahoaga25
Aday Memur
21 Şubat 2024 09:02

Kadına yaş, erkeğe maaş sorulmaz. Önce tebrik edersin sonra vay efendim işçiler parayı götürüyor, masamı silen, çayımı getiren benden çok alıyor diye veryansın edersiniz.


mustafa gökmen74
Aday Memur
21 Şubat 2024 09:12

Deniz kuvvetleri kaynakçı tüm primler ile beraber mesai %15 vergi 7.5 saat çalışma 29000 tl

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