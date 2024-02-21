Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


21 Şubat 2024 08:55
Derece ve Kademe üzerine soru

Merhaba,

gun itbari ile öğretim görevliliğinden öğretim üyeliğine geçiş yaptım

Öğretim görevlisi iken Kadro Derecem 3 idi ve Öğretim Üyeliğine geçiş yaptığımda Kadro Derecem 1'e indirildi

Ödeme esas 3/5 idi Emekliğe esas 3/2 yani ödeme yandan gidiyordum . şimdi ikiside 3/2 olmuş. Ödemeye esas 2/2 olması gerekmezdi yok sa bu şekilde mi yapılmakta. Bilgisi olan var ise sevinirim. Ve eğer 2/2 olması gerekiyorsa ne yapmalıyım

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