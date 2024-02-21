Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


21 Şubat 2024 09:02
Gelir Vergisi Istisna Tutarı ve maaşa etkisi

merhaba değerli arkadşlar bilgi edinmek ve gelen sorulara cevap verebilmek adına bu konuyu açıyorum, 2008 yılında göreve başlamış olan bir öğretmenimin ocak ve şubat maaşları arasında oluşan farktan dolayı sebebini öğrenmek istedi ancak bir cevap bulamadım. bordrolarını gösterdiğinde farkın "Gelir Vergisi Istisna Tutarı" ve "Damga Vergisi Istisna Tutarı" başlıklarında oluştuğunu gördüm. Ocak ayında falza olan bu kalemler Şubat ayında yaklaşık 1500 tl daha düşük. konu hakkında mevzuat varsa ve paylaşabilirseniz memnun olurum

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