Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


21 Şubat 2024 09:12
Norm Fazlası görevlendirme
İlçe emrindeki öğretmenler dururken hizmet puanı en düşük sizsiniz denilerek görevlendirilmek isteniyorum. Bu konudaki mevzuat nedir? Hizmet puanı yüksek diye bu insanlar otururken ben 2. bir okula gitmek zorunda mıyım? Görevlendirme de öncelik ilçe emrindeki norm fazlaları olması gerekmez mi.

Sevdim-Seni
Daire Başkanı
21 Şubat 2024 09:22

İlçe emrindeki norm fazlası öğretmenler ilcede tutulmaz genelde bir okula görevlendirme de olsa verilirler.

Üzerinde ders veya sınıf olmayan öğretmenler bir liste yapılır en düşük puandan başlanarak ihtiyaç olan yerlere verilir.

Resen atamanın mantığı budur


selimbay
21 Şubat 2024 09:55
İhtiyaç olmayan bir okulla iliskilendirilmiş sadece nöbet tutuyor. Üzerinde ders görevi yok. Bu durumda da yine ben mi görevlendirilirim.
Sevdim-Seni, 2 saat önce

İlçe emrindeki norm fazlası öğretmenler ilcede tutulmaz genelde bir okula görevlendirme de olsa verilirler.

Üzerinde ders veya sınıf olmayan öğretmenler bir liste yapılır en düşük puandan başlanarak ihtiyaç olan yerlere verilir.

Resen atamanın mantığı budur


avea11
Memur
21 Şubat 2024 10:45

Sizin durumunuz nedir hocam? Norm fazlası mısınız? Ders saati öğretmen sayısı durumu nedir?

Siz maaş karşılığını doldurmuyorsanız sizin görevlendirilmenizde bir mani yok. Elbette ilçe emrindeki öğretmenin bir okulda ders vermesi kamu kaynağı kullanma açısından daha faydalı fakat bu durumlarda adamcılık vb. çokça yapılıyor maalesef.


selimbay
21 Şubat 2024 10:53
Ben okulumda norm fazlasiyim. 10 saat dersim var. İlçede ihtiyaç yoktu. O yüzden sene başında ilçe emrindeki öğretmenleri ihtiyaç olmayan okullara yönlendirdiler. Bir gün gidip nöbet tutuyorlar. Ama şimdi bir ihtiyaç oluştu ve öncelikle olarak üzerinde hiç ders saati olmayan öğretmenleri görevlendirilmek yerine hizmet puanına göre beni görevlendirmek istiyorlar. Mevzuatta her şartta düşük puanlı görevlendirilir diyorsa yapacak birsey yok ama aksi bir şey varsa hakkımı aramak isterim şahsen.
avea11, 56 dk. önce

Sizin durumunuz nedir hocam? Norm fazlası mısınız? Ders saati öğretmen sayısı durumu nedir?

Siz maaş karşılığını doldurmuyorsanız sizin görevlendirilmenizde bir mani yok. Elbette ilçe emrindeki öğretmenin bir okulda ders vermesi kamu kaynağı kullanma açısından daha faydalı fakat bu durumlarda adamcılık vb. çokça yapılıyor maalesef.


majesteleri7
Şube Müdürü
21 Şubat 2024 11:20

Gücü gücü yetene mantığı hocam puanla falan görevlendirmenin alakası yok atama desek hadi neyse de

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