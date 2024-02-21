Norm Fazlası görevlendirme

İlçe emrindeki öğretmenler dururken hizmet puanı en düşük sizsiniz denilerek görevlendirilmek isteniyorum. Bu konudaki mevzuat nedir? Hizmet puanı yüksek diye bu insanlar otururken ben 2. bir okula gitmek zorunda mıyım? Görevlendirme de öncelik ilçe emrindeki norm fazlaları olması gerekmez mi.

İlçe emrindeki öğretmenler dururken hizmet puanı en düşük sizsiniz denilerek görevlendirilmek isteniyorum. Bu konudaki mevzuat nedir? Hizmet puanı yüksek diye bu insanlar otururken ben 2. bir okula gitmek zorunda mıyım? Görevlendirme de öncelik ilçe emrindeki norm fazlaları olması gerekmez mi.