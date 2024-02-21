Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


21 Şubat 2024 10:03
Hadi yetkili büyüklerimiz istanbul farkını başlatın tam zamanı şimdi

Devlet büyüklerimiz şu büyükşehir tazminatını istanbul ile başlayın artık insanlar kaciyor, burda kimse kalmıyor bu kadar sıkıntılı sehire en azindan kalanlara bir teşvik edici bir tazminat bir şeyler verilmesi sart oldu kurumlar yeni memur alacak en cok istanbula alacak ama ilanlara dogru düzgün basvuru olmuyor

istanbul Türkiyenin en önemli şehridir buraya önem verin gercek manada

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