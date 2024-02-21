Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


21 Şubat 2024 10:11
tıbbi skreterlerde eş durumu tayini

tıbbi sekreterlerrde eş durumu tayini nasıl oluyor. 3+1 e mi tabiiler yoksa fiili 1 sene dolduktan sonra eş durumu tayin hakkı var mı

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