Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


21 Şubat 2024 10:13
İdari Dava Nasıl Açılır?

Merhabalar. İlçede kurumum harcırah talebimi reddetti. KDK ya yazdim KDK taşrada farklı olabilir durum dedi merkeze sordu durumu sonra ödenmesi tavsiyesinde bulundu. Ancak il ödemedi. 30 gün süre dolmak üzere. Şimdi sorularım şunlar:

Ben harcırah için ilçede idare mahkemesi yok Asliye Hukuk Mahkemesine mi başvuracağım?

Kendim mi başvurmaliyim sendikaya mi vekalet vereyim süreci hangisi hızlandırır?

Bir de dava konusu kurum ilçe mi merkez mi yoksa kaymakamlik mi?

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