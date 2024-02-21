KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410E.Kayı Han


21 Şubat 2024 10:13
Pomem lisanslı sporcu olmak

Selamun aleyküm arkadaşlar

Yıllarca lisanslı bir sekilde spor gecmisim var bunları sözlü mülakatta belirtmeli miyim, bir artısı olur mu?

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