Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


21 Şubat 2024 10:14
Aile Bakanlığı 4/B Öğretmen kadrosundan Milli Eğitim Bakanlığı 4/B Okul öncesi öğretmenliğe geçiş

Aile Bakanlığının 4/B sözleşmeli öğretmen alımına atanmış olursam sonrasında Milli Eğitim Bakanlığının 4/B sözleşmeli öğretmen okul öncesi öğretmenliğine atanırsam bir yıl bekleme şartım olur mu?

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