Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


21 Şubat 2024 10:14
Egm engelli makine mühendisi

Merhabalar emniyet genel müdürlüğüne atanan engelli mühendis ve makine mühendisleri ne iş yapar ?

Engelli mühendis emniyet genel müdürlüğünde işe başlamadan ikamet ettiği ile tayin isteyebilir mi kolaylığı ve zorlukları nelerdir?

Bilgilerini paylaşan herkese şimdiden teşekkür ederim.


Ragıp Gelibolu
Aday Memur
21 Şubat 2024 11:02

Hangi birimde mühendis olarak çalışacağına bağlı işi. Mesela bilgisayar mühendisi ise Bilgi teknoloji şube müdürlüğünde program yazabilir, geliştirebilir.

Atama olduğunda ilk 3 yıl zorunluluk harici yer değiştirme olmuyor diye biliyorum.

Zorluğu iş bilmeyen idareciler ile uğraşmak olacaktır. Ayrıca zaman ilerledikçe yükselme şansı olmaması da eksisi.

Sendikaya üye olursanız biraz daha kolaylaşabilir işleriniz.

Hakkınızda hayırlısı olsun.

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