Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


21 Şubat 2024 10:24
Hadi yetkili büyüklerimiz İstanbul farkını başlatın, tam zamanı şimdi

Devlet büyüklerimiz şu büyükşehir tazminatını istanbul ile başlayın artık insanlar kacıyor, burda kimse kalmıyor bu kadar sıkıntılı sehire en azindan kalanlara bir teşvik edici bir tazminat bir şeyler verilmesi sart oldu kurumlar yeni memur alacak en cok istanbula alacak ama ilanlara dogru düzgün basvuru olmuyor

istanbul Türkiyenin en önemli şehridir, buraya önem verin gercek manada


AnThea
Aday Memur
21 Şubat 2024 10:44

Depremden dolayı İstanbul'dan kaçış olması iyi bir şey ama memurun kaçması iyi değil zorla tutmaya çalışmak yerine teşvik edici düzenlemeler yapılması gerekiyor

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