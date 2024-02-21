Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


21 Şubat 2024 10:32
Astsubay bölüm ve branşları

Mesleki zorluk, ne iş yapar, kuvvet ve branşlar hakkındaki düşüncelerinizi ve bilgilerinizi paylaşır mısınız?

Deniz kuv. Piyade

Kara kuv. Personel

Hava kuv. Muhabere telefon santrali ve yer altı kablo

Kara kuv. Havacılık/İkmal

Kara kuv. Tank

Deniz kuv. Porsun ( sahil güvenliğe geçiş hakkı var mı?)

Kara kuv. Piyade ( komando)

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