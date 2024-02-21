Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


21 Şubat 2024 10:53
teşviklere zam gelmiş
memur zammı teşviğe zam gelmeyecek diyen guruh vardı, bu ay nerdeyse %80 gelmiş

Sivas35
Aday Memur
21 Şubat 2024 11:05

Allah bereket versin


09512601
Aday Memur
21 Şubat 2024 11:25

aralık 2012 tl, ocak 2320tl nasıl yüzde 80 anlamadım


kacikbulgur
Aday Memur
21 Şubat 2024 11:27
özellikli birim hastane geliri değişken etken, İstanbul'da özellikli birimde çalışan daha fazla alır
09512601, 17 dk. önce

aralık 2012 tl, ocak 2320tl nasıl yüzde 80 anlamadım


neat
Aday Memur
21 Şubat 2024 11:28

birader boş algı yapma kimseye bir kuruş fazla vermezler.


cetek
Şef
21 Şubat 2024 11:40

Arkadaşlar bakanlığın hastane puantajı var. Birçok kriter içeriyor, belli bir yüzdenin üstünde kalan hastanelerde ekstra para dağıtılıyor. Teşviğinizin artıp azalmasını etkileyen birçok faktör var. Bu ay yüzde 80 artıp önümüzdeki ay azalabilir. Bu teşvik olayına çok güvenip borçlara girmeyin.

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