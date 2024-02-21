kadroludan sozlesmeliye

son kadroyla kadroya gecip ayni unvanda tercih vereck olan var mi? su an ki kilavuz da bununla ilgili bir engelleme yok atamaya tercih verirsek baslayiz yapabilir miyiz

son kadroyla kadroya gecip ayni unvanda tercih vereck olan var mi? su an ki kilavuz da bununla ilgili bir engelleme yok atamaya tercih verirsek baslayiz yapabilir miyiz