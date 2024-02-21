Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


21 Şubat 2024 11:08
kadroludan sozlesmeliye
son kadroyla kadroya gecip ayni unvanda tercih vereck olan var mi? su an ki kilavuz da bununla ilgili bir engelleme yok atamaya tercih verirsek baslayiz yapabilir miyiz

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