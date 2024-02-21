Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


21 Şubat 2024 11:43
7 bin ücret yalanmış

Son birkaç gündür polislerin yazışma gruplarında ?POLİSE 7 BİN LİRA EK ZAM? haberleri paylaşılıyormuş.

Şunu açıklıkla söyleyebilirim ki şu anda kabul edilmiş böyle bir tasarı yoktur?

Hatta böyle bir teklif de bulunmamaktadır?

İtibar etmeyiniz.!

Konu kapanmıştır arkadaşlar umutlanmayalım daha fazla

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