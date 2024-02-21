Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


21 Şubat 2024 11:55
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü

Arkadaşlar Merhaba 2024/5 kılavuzda yer alan İstanbul İl Sağlık müdürlüğü mühendis alımı için soruyorum buraya atanan mühendis nerede göre yapacak bir sürü ek binası var mühendisler nerede çalışır servisi var mıdır bilgisi olan var mı?

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