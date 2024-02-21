Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


21 Şubat 2024 12:12
Sözleşmeli Personel Ceza

Arkadaşlar 663/45a sözleşmeli personel Kademe İlerlemesinin Durdurulması cezası alırsa bu ceza ihraç ile ilgili bir sıkıntı yaratır mı ? Memurlukta ilk sene aday memur iken Maaş Kesimi ve Kademe İlerleme cezası alırsanız ihraç oluyorsunuz , biz aday memur diye geçiyormuyuz yoksa sözleşmeli personelde adaylık olmuyor mu ? Sözleşmeli personel olarak Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alırsak ihraç ile ilgili bir konu olur mu ?


afilun
Memur
21 Şubat 2024 13:01

Bu konu suçun niteliği ile ilgili. Buradan yorum yapmak varsayım olur. Suç varsa ceza da vardır


Pikachu1
Aday Memur
21 Şubat 2024 13:44

Soruyu anlamadın heralde zaten Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilmiş benim sorduğum aday memurlukta bu cezayı alırsan aday memur olduğun için ihraç oluyorsun ama sözleşmeli personelde de bu sekilde bir uygulama var mı onu soruyorum . Sözleşmeli personel bir sene dolmadan kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alırsa aday memurtaki gibi ihraç olur mu ?

afilun, 56 dk. önce

Bu konu suçun niteliği ile ilgili. Buradan yorum yapmak varsayım olur. Suç varsa ceza da vardır

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