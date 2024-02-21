KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


21 Şubat 2024 12:14
İşletme önlisans mezunları hakkında

arkadaşlar alımların genelinde

işletme-muhasebe önlisans bölümü şartı var.

bu bölüme işletme önlisans mezunu olanlar başvurabiliyor mu

işletme-muhasebe bölümü artık mezun vermiyor kapandı diye biliyorum

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