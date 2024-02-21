Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


21 Şubat 2024 12:14
İşletme önlisans mezunları hakkında

arkadaşlar alımların genelinde

işletme-muhasebe önlisans bölümü şartı var.

bu bölüme işletme önlisans mezunu olanlar başvurabiliyor mu

işletme-muhasebe bölümü artık mezun vermiyor kapandı diye biliyorum

Çok Yazılan Konular

Adalet bakanlığında çalışırken tarım bakanlığına atandım. Raporgeçici görevlendirme hakkındazabıt katibi silah ruhsatı nasıl alır Adalet Bakanlığı, promosyon sözleşmesini fesh etmeli (Ana Sayfadaki Haber)cezaevi personeli sendikaya üye olabilecek,2024 yılı havuz tayinleriTayin sonrası maaş ve mehil izniKadrolu ikmden belediyeye geçiş

Sözlük

Kızıl goncalar 1 cemre 2 sargasso denizi 1 suistimal etmek 2 35 yaşındaki kızın 27 yaşındaki erkekle evlenmesi 2 Nasıl bir evim olsun isterdim 3 alegori 1 sevdiğine sevdiğini söyleyememek 1 tatil yetmezliği 5 nilüfer 3

Son Haberler

İyi Parti ABB Adayı: Anfa'da bin 500 bankamatik memuru var'Sabırlı ve mangan açık ocağındaki arama faaliyetlerine ara veriyoruz'TUSAŞ Genel Müdürü Kotil: Bugün gurur günümüzMerkez Bankası yarın şubat ayı faiz kararını açıklayacakBorsa günün ilk yarısında geriledi

Editörün Seçimi

2024 Şubat maaşlarımızı yazalımMEB GYS TercihMüdür yıllık iznini geri çevirebilir mi?%2 Sendikal Baraj İptali Sonrası Toplu Sözlesme ÜcretiEğitimdeki en büyük sıkıntı nedir?Okul süresi 200 gün mü olacak?Seçim görevi2008 sonrası memur olanları bekleyen büyük tehlike!Eşimin takılarıyla ev aldık şimdi boşanıyoruz takılarını tekrar isteyebilir mi?Karakol, Ekipler ve Çevik Kuvvete taltif yatacak mı?