Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


21 Şubat 2024 12:15
İşletme önlisans mezunları hakkında

arkadaşlar alımların genelinde

işletme-muhasebe önlisans bölümü şartı var.

bu bölüme işletme önlisans mezunu olanlar başvurabiliyor mu ?

işletme-muhasebe bölümü artık mezun vermiyor kapandı diye biliyorum

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