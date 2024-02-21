KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


21 Şubat 2024 13:12
YYP'den ASDEP'e (aile bakanlığına) geçiş süreci

İyi günler arkadaşlar ben sosyal hizmet mezunuyum en son gençlik ve spor bak.'nın yurt yönetim personeli alımıyla atandım ancak şu an kendi bakanlığım alıma çıktı asdep ve sosyal çalışmacı adı altında farklı iki grup var ve sadece teki seçilebiliyor. Benim merak ettiğim yyp'den asdepe geçiş yapılıyor mu yoksa sadece sosyal çalışmacı alımına mı başvurabiliyorum ?


taylan4758
Memur
21 Şubat 2024 13:23

Aferin yakın kadroları. İstediğiniz yere başvuru yapın, nasıl olsa puanım var.


Mehmet-şeker
Daire Başkanı
21 Şubat 2024 13:33

Dövlöt hök vörmöş köllönöyöröm sözö ölgölöndörmöz diyecek birazdan da

taylan4758, 35 dk. önce

Aferin yakın kadroları. İstediğiniz yere başvuru yapın, nasıl olsa puanım var.

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