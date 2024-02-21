Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


21 Şubat 2024 13:35
2024/5 sağlık bakanlığı ataması
arkadaşlar sağlık yönetimi bölümü büro personeli için kpss puanlarınızı yazar mısınız? benim 67 puanım var ihtimal yok ama yine de tercih yapcam.

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