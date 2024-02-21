2024/5 sağlık bakanlığı ataması

arkadaşlar sağlık yönetimi bölümü büro personeli için kpss puanlarınızı yazar mısınız? benim 67 puanım var ihtimal yok ama yine de tercih yapcam.

arkadaşlar sağlık yönetimi bölümü büro personeli için kpss puanlarınızı yazar mısınız? benim 67 puanım var ihtimal yok ama yine de tercih yapcam.