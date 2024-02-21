Kamu personeli ortak konular \ Belge, Doküman ve Diğer Paylaşımlar
Editörler : Lanet


21 Şubat 2024 13:59
2023/2 atananlar

2023/2 merkezi atamalarda atanarak soruşturma sürecini geçirip işe başlayanlar oldu mu?

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