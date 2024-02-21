Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


21 Şubat 2024 14:20
tıbbi sekreter tercih yardımı

Tercih vermek istediğim ilde il sağlık müdürlüğü , ilçe devlet hastanesi ve ilçe ağız diş merkezi kontenjan açmış.Bir tıbbi sekreter il sağlıkta ya da ağız diş merkezinde ne iş yapar?Üçü arasından hangisini tercih etmek daha iyi olur ?Maaşlar arasında fark var mı?Konu hakkında bilgisi olan , deneyimli arkadaşlar rica etsem yardımcı olabilirler mi?


Leblebi123
Aday Memur
21 Şubat 2024 14:42

3ü de benzer işi yapar, masabaşı hangisini istiyorsan yaz gitsin


AKTASSS1572
21 Şubat 2024 15:51

hocam maaşlarda fark var mı peki?

Leblebi123, 1 saat önce

3ü de benzer işi yapar, masabaşı hangisini istiyorsan yaz gitsin

Toplam 2 mesaj

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