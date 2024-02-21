A grubu kariyer uzmanlığından B grubu idari kadroya geçiş; aile birleşimi amaçlı

Herkese merhaba,

A grubu kariyer uzmanıyım eşim Taşra'da bir ile öğretim görevlisi olarak atandı. Ben de o da çakılı kadro olmuş oluyoruz. Bu konuda merkez kariyer uzmanı iken taşradaki bir ile geçme konusunda yapabileceklerim nelerdir? Bilgisi, tecrübesi ya da yorumu olan var mıdır? A grubu merkez uzmanlığımdan feragat etmeye de razıyım, B grubu düz memur sıfatı ile de taşrada çalışmayı kabul edebilirim. Benzeri durum yaşayan ya da bilgisi olan varsa yazabilirse çok mutlu olurum. Görevlendirme ile geçiş yapabilirsin orada bir Kuruma deniyor ancak görevlendirme geçici bir çözüm olacağı için ileride görevlendirme iptali gibi bir durum yaşamaktan da korkuyorum.