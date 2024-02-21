KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


21 Şubat 2024 14:21
sağlık bakanlığı alımında önlisans yaşlı bakım teknikeri puanı 71 düşer mi?

puanım 71,0497 puan ile YAŞLI BAKIMI alan(lar)ında sıralama 3776.Son alımda minumum puan 73.9 bu alımda 425 kişi alacak atanır mıyım sizce?


Leblebi123
Aday Memur
21 Şubat 2024 15:26

atanırsın

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