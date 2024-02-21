Kadroludan Kadroluya geçiş

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : E.Kayı Han
Çok Yazılan Konular
Adalet bakanlığında çalışırken tarım bakanlığına atandım. Raporgeçici görevlendirme hakkındazabıt katibi silah ruhsatı nasıl alır Adalet Bakanlığı, promosyon sözleşmesini fesh etmeli (Ana Sayfadaki Haber)Geçici görevlendirme başlama süresicezaevi personeli sendikaya üye olabilecek,Kadroludan Kadroluya geçiş2024 yılı havuz tayinleriKadrolu ikmden belediyeye geçiş
Sözlük
Son Haberler
FATİH Projesi, ÖBA, EBA,YEGİTEK kapsamında görevlendirilenlere ne kadar ek ders ücreti ödenir?Vali bağlama çaldı, sosyal medyada ünlenen çoban söylediOkul müdürünü aracının içinde darp eden 3 şüpheli gözaltındaDoktoru takip edip sopa ile darbeden 3 sanığa hapis cezasıAlanya'da okulda yangın paniği: Sınıflar kullanılamaz hale geldi
Editörün Seçimi
2024 Şubat maaşlarımızı yazalımMEB GYS TercihMüdür yıllık iznini geri çevirebilir mi?%2 Sendikal Baraj İptali Sonrası Toplu Sözlesme ÜcretiEğitimdeki en büyük sıkıntı nedir?Okul süresi 200 gün mü olacak?Seçim görevi2008 sonrası memur olanları bekleyen büyük tehlike!Eşimin takılarıyla ev aldık şimdi boşanıyoruz takılarını tekrar isteyebilir mi?Karakol, Ekipler ve Çevik Kuvvete taltif yatacak mı?