Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


21 Şubat 2024 14:44
Kadroludan Kadroluya geçiş
Adalet bakanlığında kadrolu ikm olarak çalışmaktayim Ticaret Bakanlığına kadrolu olarak atandim.Muvafakata red vermisler ne yani hic bir şekilde gecis yapamacak miyim?

AnThea
Aday Memur
21 Şubat 2024 15:32

KPSS'ye girip puanınızı aldıktan sonra istediğiniz yere geçebilirsiniz yoksa zor


Suleymankrtc
21 Şubat 2024 15:33
Son Merkezi atamada atandim.Ama red vermisler nasil bir yol izlemeliyim bilen yazabilir mi?
AnThea, 32 dk. önce

KPSS'ye girip puanınızı aldıktan sonra istediğiniz yere geçebilirsiniz yoksa zor


slm08
Daire Başkanı
21 Şubat 2024 16:00

hangi ünvanla atandınız düz memur mu o zaman vermeyebilir, atandığın kadronun ilanı neydi şart var mıydı mesela iibf mezunu vs gibi o şekilde idare mahkemesine dava açabilirsin, bu arada istifa edip geçmeyi denediniz mi öyle olmuyor mu bekleme süresine takılmamalısın

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