KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


21 Şubat 2024 15:04
Özel sektörden Memurluğa ?

Merhabalar ,

Sizlerden kısaca fikir edinmek istiyorum sorum özetle şu :

30 yaşında evli bir çocuk annesiyim . Özel sektörde 42 bin maaş alıyorum iibf mezunuyum ,kariyerimde belli bir noktaya geldim daha da ilerleyebilirim . Ama memur olma gibi bir niyetim var şuan iyi bir puan alabilirim diye düşünüyorum , çalışmadan 75 bir puan aldım çünkü (p1 , p3 , p24, p44 vs.) çalışırsam atanabilirim diye düşünüyorum . Sizce düşüncem mantıklı mı ? Yoksa gerek yok mu düz memurluğa b grubundan çalışıp atansam şuan maaşım ne olur ? Artılarıyla eksileriyle gözlemlerinizi paylaşmanız beni mutlu eder teşekkürler

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