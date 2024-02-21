Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


21 Şubat 2024 15:07
Tıbbi Sekreterlik
72 Puanım gelir mi? çok alım olmuştu öncesinde, bu sefer şansımız nedir?

Çok Yazılan Konular

2024 ocak ayı iller arası tayinde yerleşenlerin çkys durumu2024 Ocak İllerarası Çkys durumuteşviklere zam gelmişyeşil pasaport hakkında tıbbi skreterlerde eş durumu tayiniSözleşmeli Personel CezaYolluk ücretiAtanırmıyım yorum bekliyorum arkadaşlarLise Diploma kayıpLisansiyerlere 0.37 katsayı gelmemesi adaletsizliği

Sözlük

Tolgshow Çılgın Sezon 1 vermicem vermicem benim değil mi vermicem 2 Sevdiklerimize güzel sözler söylemeyi ihmal etmemek 3 karanlık kanyon 2 Çocuğa imdat ismi neden konulur 8 Halka Arz 1 erzincan iliç altın madeni faciası 1 sarı bez 2 iteru 1 otorite fobisi 1

Son Haberler

FATİH Projesi, ÖBA, EBA,YEGİTEK kapsamında görevlendirilenlere ne kadar ek ders ücreti ödenir?Vali bağlama çaldı, sosyal medyada ünlenen çoban söylediOkul müdürünü aracının içinde darp eden 3 şüpheli gözaltındaDoktoru takip edip sopa ile darbeden 3 sanığa hapis cezasıAlanya'da okulda yangın paniği: Sınıflar kullanılamaz hale geldi

Editörün Seçimi

2024 Şubat maaşlarımızı yazalımMEB GYS TercihMüdür yıllık iznini geri çevirebilir mi?%2 Sendikal Baraj İptali Sonrası Toplu Sözlesme ÜcretiEğitimdeki en büyük sıkıntı nedir?Okul süresi 200 gün mü olacak?Seçim görevi2008 sonrası memur olanları bekleyen büyük tehlike!Eşimin takılarıyla ev aldık şimdi boşanıyoruz takılarını tekrar isteyebilir mi?Karakol, Ekipler ve Çevik Kuvvete taltif yatacak mı?