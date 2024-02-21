Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


21 Şubat 2024 15:08
23 Aralık açık öğretim lise sınav görevinin ücreti hala yatmadı?

Yatmayan var mı acaba? Yoksa bende bir anormallik mi var? Normalde aöl sınav ücreti sınavdan sonraki 1.5 ay içinde yatıyor diye biliyorum ama hala hesabıma yatan bir para yok

Mebbis'ten kontrol ettiğimde de ödeme bekleyen bir sınav görevi yok gözüküyor.


Datdiriditdit
Aday Memur
21 Şubat 2024 15:13

Açıklise sınav ücretleri ek dersle birlikte yapılır hocam okulunuza bir sorun

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