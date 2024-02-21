Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


21 Şubat 2024 15:19
Temmuz zammı

Merhabalar gazetelerde temmuz memur zammının çıkan enflasyona göre değil de hedef enflasyona göre olacağı yazıyor.


gollumbenim
Aday Memur
21 Şubat 2024 15:36

Evet öyle olacak. Örneğin yüzde 20 hedef var ise 20 zam alacağız ve önceki dönemin fazla olan enflasyon farkını alacağız. Eğer yüzde 20 den fazla olursa yine üstünü sonraki zam döneminde alacağız (Ocak-Temmuz)


Frkn0660
Aday Memur
21 Şubat 2024 15:49
Yani lehimize mıdır aleyhimize mi ?
gollumbenim, 29 dk. önce

Evet öyle olacak. Örneğin yüzde 20 hedef var ise 20 zam alacağız ve önceki dönemin fazla olan enflasyon farkını alacağız. Eğer yüzde 20 den fazla olursa yine üstünü sonraki zam döneminde alacağız (Ocak-Temmuz)

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