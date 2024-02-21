Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


21 Şubat 2024 15:40
Uzman jandarma nişanlımın yanına gidebilir miyim ?

Nişanlım Siirtte göreve başladı fakat şuanda olduğu yer eş götürülmez bı yer bende öğretmenim yaza nikah yapmayı düşünüyorduk evlenince yan yana gelme durumumuz nedir? Birde ben zorunlu görevimimi tamamladim çakılı değilim

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