KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


21 Şubat 2024 15:42
Büro personeli ibf kadrosu

Aile ve sosyal hizmetler tercihinde sizce hangi il düşük kapatir kac puana kadar düşer sizce istanbul 20drn fazla tercihi var sayamadim tam ama il tercihi nasil olur sizce 75e duser mi


Mel07m
Memur
21 Şubat 2024 15:43

Kac puanla hangi illeri yazacaksınız burda paylaşınki herkesin şansı daha fazla olsun


sgkolik
Aday Memur
21 Şubat 2024 15:45

istanbula yığılma olacak küçük şehirler düşük kapatır (istanbulun da adı var gerçekleri acı kira )


Mehmet-şeker
Daire Başkanı
21 Şubat 2024 15:49

Ben bu sefer İstanbul ve Ankara yazmadım Adana?dan başlayıp sona kadar gittim aradan iller eleyip Mersin Eskişehir ve adanaları başa geçirdim sonra hiç doğu da yok nerdeyse o dikkatimi çekti 76.748 puanım

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