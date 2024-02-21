Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


21 Şubat 2024 16:02
3600 sözü ne oldu

Eski çalışma bakanı vedat bey genel seçimin arkasından 3600 ek göstergenin herkese verileceğini söylemişti. Neredeyse bir sene oldu. Biz söz verdik mi yaparız diyen hükumet 3600 nerde


gokhan4635
Memur
21 Şubat 2024 16:11

oy du yalan oldu

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

2024 Şubat maaşlarımızı yazalımTemmuz toplam zam oranı tahmini? Enflasyon ile beraber?2024 Kamu Personeli Mesai Saatleri Düzenlemesi(İşçilerin) 2024 Şubat Maaşlarını Yazar mısınız ?Daha once Kadrolu memur olup istifa ettikten sonra yeni kurumda adaylik hkBugün ayın 16 si herkes maaşından cepte kalan kalan parayı yazsin5510 'un Emeklilik Dezavantajları (Önemli)Şubat Ayı enflasyon tahmini?Kamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiKredi,kredi kartı vs...

Sözlük

arkeoloji 2 bile isteye radara yakalanmak 2 Farklı bir meslek seçseydiniz bu hangisi olurdu? 3 karanlık kanyon 2 Çocuğa imdat ismi neden konulur 8 Annesi öpmeden uyuyamayan çocuk 1 cemre 2 sarı bez 3 mindanao adası 2 erzincan iliç altın madeni faciası 1

Son Haberler

Bakan Şimşek: Ekonomimiz yerelde başlayan kalkınmayla değer üretmeye devam edecekMezitli belediyesinde çalışma süresi haftalık 40 saate düştüSüper Kupa'nın tarihi açıklandı'Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek' yürüyüşünden dönen kişiyi darbeden sanığın yargılandığı davada kararDolar 31 TL'yi geçti

Editörün Seçimi

2024 Şubat maaşlarımızı yazalımMEB GYS TercihMüdür yıllık iznini geri çevirebilir mi?%2 Sendikal Baraj İptali Sonrası Toplu Sözlesme ÜcretiEğitimdeki en büyük sıkıntı nedir?Okul süresi 200 gün mü olacak?Seçim görevi2008 sonrası memur olanları bekleyen büyük tehlike!Eşimin takılarıyla ev aldık şimdi boşanıyoruz takılarını tekrar isteyebilir mi?Karakol, Ekipler ve Çevik Kuvvete taltif yatacak mı?