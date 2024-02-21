Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


21 Şubat 2024 16:35
MEB'de kadrolu Öğretmen iken KPSS sonucunda Belediyede Mimarlık kadrosuna atandım. Kayıt işlemi nası

MEB'de kadrolu Öğretmen iken KPSS sonucunda Belediyede Mimarlık kadrosuna atandım. Kayıt işlemi nasıl olur? Muvafakat mı alınmalı? İstifa edip başvurmak yeterli mi?


crabnet355
Müsteşar
21 Şubat 2024 16:44
kazandığınız kadro sözleşmeli mi
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