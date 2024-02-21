Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


21 Şubat 2024 16:55
1002 ya da 4005 TÜBİTAK projesi. Hangisi daha avantajlı?

Hocalarım, doçentlikte ya da atama yükseltmelerde 1002 ve 4005 projeleri puanlanıyor mu? Atama yükseltme de bu iki projeden hangisi daha avantajlı olur? Deneyimli hocalarım cevap verebilirse çok sevinirim. Teşekkürler.

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